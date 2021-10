Covid, no vax morto a Ferrara: oltre alle cure di Ippocrateorg, prendeva vermifughi autoprescritti (Di sabato 9 ottobre 2021) Mauro Gallerani, il 68enne morto all'ospedale Sant'Anna di Ferrara dopo un mese di ricovero, si era affidato alle cure legate dell'associazione Ippocrateorg. Quest'ultima è stata protagonista del ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Mauro Grani, il 68enneall'ospedale Sant'Anna didopo un mese di ricovero, si era affidatolegate dell'associazione. Quest'ultima è stata protagonista del ...

