Advertising

PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: Covid-19 in Campania, il bollettino regionale - Antipeppe : @539th Campania 269 vs 303 -4 ricoveri -3 uti +7 decessi - SkyTG24 : Covid Campania, il bollettino: 269 nuovi casi su 16.608 test - mattinodinapoli : Covid in Campania, 269 nuovi positivi e l'indice di contagio ora scende a 1,61% - salernotoday : Covid-19: 269 nuovi contagi ed altri 7 decessi, il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Sono 269 i positivi del giorno insu 16.608 test effettuati per un indice di contagio pari al 1,61%. In calo rispetto al 2,09% di ieri. Sei le persone decedute nelle nelle ultime 48 ore, di cui 1 in realtà morta nei giorni ...Continua ininterrottamente il monitoraggio della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dei contagi da- 19. La Regione, come di consueto,...Il bollettino coronavirus di oggi, sabato 9 ottobre della Regione Campania: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio ...Sono 269 i positivi Covid del giorno in Campania su 16.608 test effettuati per un indice di contagio pari al 1,61%. In calo rispetto al 2,09% di ieri. Sei le persone decedute nelle nelle ultime ...