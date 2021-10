Comunicazione Inter: «Pressioni sul club normali. Vogliamo essere innovativi» (Di sabato 9 ottobre 2021) Matteo Pedinotti, capo Comunicazione dell’Inter, ha parlato dei cambiamenti all’Interno del modo di parlare nel calcio A margine del Festival dello Sport – in programma a Trento fino a domani -, il capo Comunicazione dell’Inter, Matteo Pedinotti, ha parlato di come il calcio sia cambiato dal punto di vista comunicativo, facendo riferimento anche alla sua società. Inter – «L’Inter appartiene ad una famiglia molto importante e in qualsiasi attività se sei un dipendente di un’azienda, avere una famiglia di riferimento è un aiuto. Il nostro mondo è cambiato tantissimo, le complessità più grosse che ci siano a gestire una qualsiasi squadra siano quelle di confrontarsi con il mondo tradizionale. Le Pressioni mediatiche le riceviamo a chi appartiene al ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Matteo Pedinotti, capodell’, ha parlato dei cambiamenti all’no del modo di parlare nel calcio A margine del Festival dello Sport – in programma a Trento fino a domani -, il capodell’, Matteo Pedinotti, ha parlato di come il calcio sia cambiato dal punto di vista comunicativo, facendo riferimento anche alla sua società.– «L’appartiene ad una famiglia molto importante e in qualsiasi attività se sei un dipendente di un’azienda, avere una famiglia di riferimento è un aiuto. Il nostro mondo è cambiato tantissimo, le complessità più grosse che ci siano a gestire una qualsiasi squadra siano quelle di confrontarsi con il mondo tradizionale. Lemediatiche le riceviamo a chi appartiene al ...

Advertising

news24_inter : Le parole del capo comunicazione #Inter ?? - internewsit : Skriniar dopo l'autogol: «Errore di comunicazione! Ora la Croazia» - - Nevskij_II : È interessante notare come la comunicazione gestisca la pausa nazionali. Per l'Inter un video di agosto di un ubria… - massidipa : @RRock_R6 @Inter @ilSolitoMute Non è che vi serve una mano nella comunicazione? ?? - Fabrizi89066475 : @Inter @EdDzeko Cara comunicazione Inter e dottore #Marotta, iniziamo a negare interviste e ingresso alla Pinetina… -