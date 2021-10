Chi fa figli vada prima in pensione? Mastrapasqua smonta l’idea di Cottarelli (Di sabato 9 ottobre 2021) Il sistema a ripartizione regola la previdenza italiana, di primo pilastro. Un sistema che garantisce quell’approccio solidaristico che qualifica gran parte delle Istituzioni che governano la nostra convivenza civile. In buona sostanza vuol dire che la pensione viene pagata con i contributi incassati dai lavoratori attivi, in una circolarità che è premessa di un vero patto generazionale. Ci sono alcune condizioni perché il sistema regga: innanzitutto serve che ci siano il lavoro e i lavoratori. Poi serve che il sistema economico complessivo mantenga un discreto tasso di sviluppo: occorre che il capitale incassato tramite i contributi venga rivalutato, e ciò è possibile solo se il Pil del Paese cresce. L’equilibrio complesso prevede ovviamente molte variabili, dall’equilibrio demografico all’evoluzione delle retribuzioni. Di certo la pensione – in ... Leggi su formiche (Di sabato 9 ottobre 2021) Il sistema a ripartizione regola la previdenza italiana, di primo pilastro. Un sistema che garantisce quell’approccio solidaristico che qualifica gran parte delle Istituzioni che governano la nostra convivenza civile. In buona sostanza vuol dire che laviene pagata con i contributi incassati dai lavoratori attivi, in una circolarità che è premessa di un vero patto generazionale. Ci sono alcune condizioni perché il sistema regga: innanzitutto serve che ci siano il lavoro e i lavoratori. Poi serve che il sistema economico complessivo mantenga un discreto tasso di sviluppo: occorre che il capitale incassato tramite i contributi venga rivalutato, e ciò è possibile solo se il Pil del Paese cresce. L’equilibrio complesso prevede ovviamente molte variabili, dall’equilibrio demografico all’evoluzione delle retribuzioni. Di certo la– in ...

