Brahim Diaz | Al Milan sono felice e sento fiducia Voglio anche la nazionale

EuropaCalcio : #Milan parole Brahim #Diaz: “C’è grande fiducia, dobbiamo lottare per tutto” #europacalcio - RebicIsTheWay : Brahim diaz fortissimo su fifa, ma quando tira...un tiro su 6 azzecca - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Brahim Diaz a Milan TV: 'Quest'anno la squadra è più forte, gioco e sono felice' - Paroladeltifoso : Brahim Diaz al miele sul Milan, ecco le sue parole - spizzistan : appena sentito dire da mio padre che brahim diaz è lento… riso 100/1 -

Milano, 9 ottobre 2021 " Tra i segreti del Milan di Stefano Pioli , che anche nel primo scampolo di questa stagione ha impressionato tutti per il gioco espresso, c'è sicuramente. Lo spagnolo, nonostante un'età giovanissima, ha infatti saputo raccogliere la pesante eredità della maglia numero 10 appartenuta in precedenza a Hakan Calhanoglu, dando fantasia al gioco ...MILAN PAROLE- Intervistato dai canali ufficiali rossoneri,parla di questa sua seconda stagione al Milan . Il fantasista ex Real è stato una delle note più liete della squadra di Pioli. ...Milano, 9 ottobre 2021 – Tra i segreti del Milan di Stefano Pioli, che anche nel primo scampolo di questa stagione ha impressionato tutti per il gioco espresso, c’è sicuramente Brahim Diaz. Lo spagno ...Il Milan si gode Brahim Diaz e non rimpiange Hakan Calhanoglu, passato all'Inter dopo essersi svincolato a parametro zero al termine della scorsa stagione. Nelle ultime ore sta circolando un'indiscrez ...