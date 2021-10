Wta Indian Wells 2021 | Trevisan al secondo turno | Bouzkova superata 2-1

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Martinaaccede aldel torneo Wta. L’azzurra ha infatti superato al terzo set la ceca Mariedopo quasi quattro ore di gioco in un match dalle mille emozioni. Primo set vinto in rimonta,perso al termine di una grande battaglia e infine la zampata vincente nel terzo. Prosegue dunque l’avventura sul cemento statunitense di Martina, che si prepara ad affrontare l’estone Kontaveit. Di seguito la cronaca della partita. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI LA PARTITA – Il primo set è tutt’altro che banale.perde subito il servizio nel game d’apertura ma, sotto 0-2, è brava ad impattare sul 2-2. Nel settimo gioco l’azzurra concede nuovamente la ...

sportface2016 : #Tennis #Wta #IndianWells 2021: Martina #Trevisan batte Marie #Bouzkova al terzo set e vola al secondo turno - oktennis : Strepitosa Martina Trevisan ???? quasi 4 ore di lotta per battere Marie Bouzkova. Match che finisce nella top 10 degl… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tennis, Indian Wells: Caruso e Trevisan al secondo turno: (ANSA) - ROMA, 08 OTT - Salvatore Caruso… - zazoomblog : WTA Indian Wells 2021: Trevisan sconfigge Bouzkova dopo un match infinito e vola al secondo turno - #Indian #Wells… - zazoomblog : Tabellone Wta Indian Wells 2021: Pliskova guida il seeding presente Giorgi - #Tabellone #Indian #Wells #2021: -

Salvatore Caruso e Martina Trevisan si qualificano al secondo turno dei tornei Atp ediWells, in California. Il 28enne siciliano n.135 al mondo ha battuto all'esordio nel tabellone principale il 18enne statunitense Zachary Svajda (n.434) per 6 - 3 6 - 1, mentre la 27enne ...'Papà, respira'. Ogni volta che cominciaWells riecheggia quella telefonata del 16 marzo 2014 quando Flavia Pennetta, emozionatissima, ...numero 6 del ranking e la partecipazione alle Finali. ...Tennis, Martina Trevisan batte Marie Bouzkova al terzo set e vola al secondo turno del torneo Wta Indian Wells 2021.Reduce da alcune settimane decisamente laboriose, Viktorija Golubic (WTA 46) ha ritrovato il sorriso nel deserto della California, per la precisione a Indian Wells, dove nel primo turno del WTA 1000 h ...