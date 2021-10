Uomini e Donne, il chirurgo dei Vip Giacomo Urtis: “Tina Cipollari si è rifatta zigomi e palpebre” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo il chirurgo dei Vip Giacomo Urtis (ex Isola dei Famosi ed ex GFVip, tra l’altro), Tina Cipollari avrebbe ceduto a più di un ritocco estetico. “Un aiutino agli zigomi e anche le palpebre mi sembrano alleggerite”, ha dichiarato sulle pagine del settimanale Nuovo. Poi ha chiarito: “Lei incarna una bellezza giunonica”. Stando a quanto riportato da Fanpage, qualche anno fa l’opinionista di Uomini e Donne ammise di essere ricorsa alla chirurgia per gonfiare un po’ le labbra. In quell’occasione, venne invitato in studio il dottor Francesco Castello, esperto in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica. Il dottore affermò: “Cipollari è tutta natura”. A quel punto lei ci tenne a precisare di aver ritoccato le labbra. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo ildei Vip(ex Isola dei Famosi ed ex GFVip, tra l’altro),avrebbe ceduto a più di un ritocco estetico. “Un aiutino aglie anche lemi sembrano alleggerite”, ha dichiarato sulle pagine del settimanale Nuovo. Poi ha chiarito: “Lei incarna una bellezza giunonica”. Stando a quanto riportato da Fanpage, qualche anno fa l’opinionista diammise di essere ricorsa alla chirurgia per gonfiare un po’ le labbra. In quell’occasione, venne invitato in studio il dottor Francesco Castello, esperto in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica. Il dottore affermò: “è tutta natura”. A quel punto lei ci tenne a precisare di aver ritoccato le labbra. ...

Advertising

Mov5Stelle : IL 10 E 11 OTTOBRE VOTA MOVIMENTO 5 STELLE: ECCO COME ?? Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprimere una o due pr… - Mov5Stelle : ECCO COME VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprim… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - barbocchia77 : RT @BaobabExp: Quello che sta accadendo a #TRIPOLI è orrore puro Rastrellamenti e arresti in strada e casa per casa di donne uomini e bamb… - franciscosache4 : RT @GloriaSexyy: Donna 50enne vogliosa e piena di iniziativa cerco sia uomini che donne max 55 anni... disponibili adesso non domani... ? h… -