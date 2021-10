Squid Game, il numero di telefono che compare nella serie esiste davvero. Il proprietario: “La mia vita è stata distrutta”. Netflix costretta a intervenire (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Squid Game” ha reso un inferno la vita di una signora coreana. Non vogliamo farvi troppi spoiler su quella che è diventata la serie Netflix più vista al mondo (pure in Italia, nonostante non esista ancora un doppiaggio italiano). La serie coreana è talmente cult da aver mandato il tilt un numero che, chissà se per errore o leggerezza, è apparso in una delle scene. A un certo punto di “Squid Game”, per partecipare al cosiddetto “gioco del calamaro”, è necessario dover chiamare un numero scritto senza prefisso su un biglietto. Casualità (o forse no), quel numero esiste sul serio e appartiene a una signora coreana che possiede una pasticceria a Seongju. “La mia vita è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) “” ha reso un inferno ladi una signora coreana. Non vogliamo farvi troppi spoiler su quella che è diventata lapiù vista al mondo (pure in Italia, nonostante non esista ancora un doppiaggio italiano). Lacoreana è talmente cult da aver mandato il tilt unche, chissà se per errore o leggerezza, è apparso in una delle scene. A un certo punto di “”, per partecipare al cosiddetto “gioco del calamaro”, è necessario dover chiamare unscritto senza prefisso su un biglietto. Casualità (o forse no), quelsul serio e appartiene a una signora coreana che possiede una pasticceria a Seongju. “La miaè ...

