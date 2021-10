Scelta la sede dell’Eurovision Song Contest 2022: si terrà a Torino (Di venerdì 8 ottobre 2021) Torino – Scelta la città italiana che ospiterà l’Eurovision Song Contest 2022: sarà Torino. Ricordiamo infatti che toccherà al nostro Paese il compito di accogliere la prossima edizione di questa prestigiosa manifestazione dopo la vittoria schiacciante dei Måneskin (foto) nel 2021, a Rotterdam. Sull’argomento registriamo anche il commento del leader della Lega, Matteo Salvini, che sui social ha scritto: “L’anno prossimo tutti a fare il tifo per chi rappresenterà l’Italia, si gioca in casa!”. Il nome dell’artista che gareggerà per il nostro Paese si conoscerà al termine del Festival di Sanremo 2022, poiché per tradizione viene ammesso all’Eurovision il vincitore della kermesse musicale ligure. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 8 ottobre 2021)la città italiana che ospiterà l’Eurovision: sarà. Ricordiamo infatti che toccherà al nostro Paese il compito di accogliere la prossima edizione di questa prestigiosa manifestazione dopo la vittoria schiacciante dei Måneskin (foto) nel 2021, a Rotterdam. Sull’argomento registriamo anche il commento del leader della Lega, Matteo Salvini, che sui social ha scritto: “L’anno prossimo tutti a fare il tifo per chi rappresenterà l’Italia, si gioca in casa!”. Il nome dell’artista che gareggerà per il nostro Paese si conoscerà al termine del Festival di Sanremo, poiché per tradizione viene ammesso all’Eurovision il vincitore della kermesse musicale ligure. L'articolo L'Opinionista.

