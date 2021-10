Referendum sull’Eutanasia più vicino: depositate stamane oltre 1 milione e 200mila firme in Cassazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Nessuno dei cittadini vuole morire, anche chi è in gravi condizioni – ha detto Mina Welby- Ma io credo che quando la sofferenza è talmente grande e terribile ognuno abbia il diritto di dire basta. Non è sempre necessaria l’eutanasia e questo lo voglio dire al Vaticano: a mio marito non è stato fatto il funerale nonostante non fosse eutanasia la sua morte. Era semplicemente l’interruzione della ventilazione artificiale, divenuta per lui insopportabile”. Eutanasia: stamane a Piazza Cavour l’Associazione Luca Coscioni e la vedova di Welby Parole che fanno accapponare la pelle quelle pronunciate da Mina Welby, vedova del purtroppo noto Piergiorgio. stamane la donna, insieme a Marco Cappato e Filomena Gallo, dell’Associazione Luca Coscioni e, Valeria Imbrogno la compagna di Fabiano Antonioni, conosciuto come Dj Fabo (protagonista del suicidio assistito, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Nessuno dei cittadini vuole morire, anche chi è in gravi condizioni – ha detto Mina Welby- Ma io credo che quando la sofferenza è talmente grande e terribile ognuno abbia il diritto di dire basta. Non è sempre necessaria l’eutanasia e questo lo voglio dire al Vaticano: a mio marito non è stato fatto il funerale nonostante non fosse eutanasia la sua morte. Era semplicemente l’interruzione della ventilazione artificiale, divenuta per lui insopportabile”. Eutanasia:a Piazza Cavour l’Associazione Luca Coscioni e la vedova di Welby Parole che fanno accapponare la pelle quelle pronunciate da Mina Welby, vedova del purtroppo noto Piergiorgio.la donna, insieme a Marco Cappato e Filomena Gallo, dell’Associazione Luca Coscioni e, Valeria Imbrogno la compagna di Fabiano Antonioni, conosciuto come Dj Fabo (protagonista del suicidio assistito, ...

