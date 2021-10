Raiola: “Disgustato dai fischi a Donnarumma, perché Milan non l’ha difeso?” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Sono Disgustato dai fischi a Gigio, e adesso mi chiedo perché il Milan non sia intervenuto ufficialmente per prendere le distanze dalla contestazione, per difenderlo in qualche modo, dopo che su un ponte di Milano è comparso quell’ignobile striscione“. Questo lo sfogo di Mino Raiola, agente di Donnarumma, che sulle colonne del Corriere dello Sport torna su quanto accaduto a San Siro in occasione della sfida Italia-Spagna di Nations League. Il portiere, ora al Psg, è stato infatti fortemente contestato dai tifosi nella sua prima volta da ex nello stadio del Milan. “Vogliamo parlare delle minacce? Ha per caso ammazzato qualcuno? Non mi risulta – continua Raiola -. La verità è che il Milan non ha saputo o potuto ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Sonodaia Gigio, e adesso mi chiedoilnon sia intervenuto ufficialmente per prendere le distanze dalla contestazione, per difenderlo in qualche modo, dopo che su un ponte dio è comparso quell’ignobile striscione“. Questo lo sfogo di Mino, agente di, che sulle colonne del Corriere dello Sport torna su quanto accaduto a San Siro in occasione della sfida Italia-Spagna di Nations League. Il portiere, ora al Psg, è stato infatti fortemente contestato dai tifosi nella sua prima volta da ex nello stadio del. “Vogliamo parlare delle minacce? Ha per caso ammazzato qualcuno? Non mi risulta – continua-. La verità è che ilnon ha saputo o potuto ...

Advertising

zazoomblog : Calcio: Raiola Disgustato da fischi a Donnarumma e Milan muto - #Calcio: #Raiola #Disgustato #fischi - Profilo3Marco : RT @Corriere: Raiola contro il Milan: «Sono disgustato, perché non ha difeso Donnarumma?» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Raiola: «Fischi a Donnarumma indegni e il Milan muto»: «Sono disgustato dai fischi a Gigio, e… - Corriere : Raiola contro il Milan: «Sono disgustato, perché non ha difeso Donnarumma?» - sportface2016 : Mino #Raiola: 'Disgustato dai fischi a #Donnarumma, mi chiedo perché il #Milan non sia intervenuto per difenderlo' -