Per fare un albero, ci vuole il seme. Per la sanità calabrese, una donna (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da Gennaio di quest’anno la prof.ssa Isabella Mastrobuono è Commissaria dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, un incarico non certo facile, perché la sanità in Calabria, senza voler generalizzare, sembra non riuscire a trovare una cura tra deficit, ospedali chiusi, ultima per i Lea (livelli essenziali di assistenza): numeri bassi per gli screening tumorali, le cure domiciliari per gli over 65 e solo il 25% dei femori fratturati viene operato entro le 48 ore. La persone vanno in altre regioni anche per quegli interventi definiti “a bassa complessità”, così come molte donne vanno a partorire altrove. A raccontarla così c’è da dire che la salute in questa Regione non sia proprio un diritto sancito dall’articolo 32 della Costituzione. E dove il welfare è più che altro fatto da uomini e donne di buona volontà. C’è da chiedersi quindi se non ci sia bisogno di ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da Gennaio di quest’anno la prof.ssa Isabella Mastrobuono è Commissaria dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, un incarico non certo facile, perché lain Calabria, senza voler generalizzare, sembra non riuscire a trovare una cura tra deficit, ospedali chiusi, ultima per i Lea (livelli essenziali di assistenza): numeri bassi per gli screening tumorali, le cure domiciliari per gli over 65 e solo il 25% dei femori fratturati viene operato entro le 48 ore. La persone vanno in altre regioni anche per quegli interventi definiti “a bassa complessità”, così come molte donne vanno a partorire altrove. A raccontarla così c’è da dire che la salute in questa Regione non sia proprio un diritto sancito dall’articolo 32 della Costituzione. E dove il welè più che altro fatto da uomini e donne di buona volontà. C’è da chiedersi quindi se non ci sia bisogno di ...

Advertising

CarloCalenda : Un leader politico non può predicare l’astensione, ne può tenere segreto il suo voto. Non faremo alleanze, non part… - CarloCalenda : .@GiuseppeConteIT ieri mi ha attaccato spiegando la sua magnifica storia di coerenza e serietà. Per essere chiari c… - VittorioSgarbi : Mentre l’avvocato del popolo (e delle multinazionali) era presidente del consiglio, il suo collega di studio Di Don… - Sol_angelove : RT @partesipanti: di parpiglia potete dire il cazzo che volete ma di rosalinda no, se dite che se ne sta approfittando per fare soldi (come… - PietroDiGianfi : I compagnucci sono dieci anni che governano senza essere eletti , grazie a Napolitano, Mattarella e Draghi. Apron… -