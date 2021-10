«Ora il virus circolerà di più, ma con i vaccini poche criticità» (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’intervista a Paolo Spada (Humanitas): «I contagi saliranno senza incidere sugli ospedali». Si tornerà alla normalità? «Non vuol dire buttare le mascherine, per esempio, ma prendere atto di una situazione di convivenza accettabile: il contagio zero e l’impatto zero non esisterà, ma potremo dire di aver fatto in qualche modo una diga al virus». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’intervista a Paolo Spada (Humanitas): «I contagi saliranno senza incidere sugli ospedali». Si tornerà alla normalità? «Non vuol dire buttare le mascherine, per esempio, ma prendere atto di una situazione di convivenza accettabile: il contagio zero e l’impatto zero non esisterà, ma potremo dire di aver fatto in qualche modo una diga al».

Advertising

Diana90907748 : @tonydelconte @Drittorovescio_ @ACecchiPaone Infatti non ci crede più nessuno ormai ?? ci sarà stato il virus....ma… - FSergio84260141 : @TgLa7 Pure i bambini toccano? Tutto ciò che è stato detto prima dai cosiddetti espertoni non conta più? E cioè che… - festinalente3 : @seria_paolo Il tempo c'è stato, ma non era facile capire dove saremmo arrivati. Hanno usato la tecnica della rana… - lourousa : @fo1984 @GiovaQuez Se ce lo possiamo permettere o meno non saprei dirlo, non ho la competenza. Quello che ho sentit… - biif : RT @APleezs: @Nadietta881 @E_Sylveon @biif Esatto, qui in Brasile é 70 anni che si usa....era vendita libera nelle farmacie... nessun effet… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora virus Lega Pro, Ghirelli: 'Apertura stadi al 100% segno speranza ma prima Covid ' Ora, però, è necessario risolvere una contraddizione, la più stridente, vale a dire il rischio che ...per la salute e quello che si vede negli stadi non è uno spot che incoraggia chi ha paura del virus.

Maneskin: "Ecco 'Mammamia', una canzone contro gli stereotipi sugli italiani" ...a settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Enzo Gragnaniello: "Il virus ...

Le notizie del 7 ottobre sul Coronavirus Fanpage.it Virus, in Italia 2.968 positivi e 33 morti Altri 2.968 positivi ai test Covid sono stati individuati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 3.312. Sono invece 33 le vittime in un giorno, ieri ...

Il virus rallenta ancora, cosi ora…" Il virus rallenta ancora, cosi ora si riaprirà l'Italia. Sì agli statali in ufficio: tornano gli sportelli. Pass, no ai test salivari.

, però, è necessario risolvere una contraddizione, la più stridente, vale a dire il rischio che ...per la salute e quello che si vede negli stadi non è uno spot che incoraggia chi ha paura del...a settimana prezzo bloccato AttivaTutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Enzo Gragnaniello: "Il...Altri 2.968 positivi ai test Covid sono stati individuati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 3.312. Sono invece 33 le vittime in un giorno, ieri ...Il virus rallenta ancora, cosi ora si riaprirà l'Italia. Sì agli statali in ufficio: tornano gli sportelli. Pass, no ai test salivari.