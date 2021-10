Nobel pace: Maria Ressa e Dmitry Muratov, due giornalisti, sono i vincitori 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Scartate le annunciate candidature di Greta Thunberg e dell'Oms, che sembravano favorite alla vigilia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Scartate le annunciate candidature di Greta Thunberg e dell'Oms, che sembravano favorite alla vigilia L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

amnestyitalia : Nobel per la pace: premiata la libertà di informazione in ambienti ostili al giornalismo indipendente. Maria Ressa… - ciropellegrino : Il premio #Nobel per la #Pace ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov è qualcosa di così potente che arriva anc… - Agenzia_Ansa : I Nobel per la pace ai due giornalisti, la filippina Maria Ressa e il russo Dmitry Muratov, sono stati assegnati 'p… - AmmirabileElena : RT @ROBZIK: Il #Nobel per la #pace 2021 premia due giornalisti coraggiosi che si sono sempre battuti per la libertà di espressione: la fili… - Agenzia_Ansa : La giornalista filippina veterana Maria Ressa ha dichiarato che la vittoria del Premio Nobel per la pace dimostra c… -