“Mostrare c*li e t*tte sui social vi rende inferiori” | le frasi assurde di Montemagno

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L’esperto di comunicazione e influencer Marco, che usa il suo profilo Instagram e il suo canale YouTube per dispensare suggerimenti sui più disparati argomenti, in base alle proprie esperienze, ha pensato di spiegare in un reel come una donna dovrebbe comportarsi suiper risultare “credibile”. Ha quindi pensato di dover scendere in campo per spiegare alle donne e alle ragazze che“culi e tette” su Instagram non ledegne di credibilità, anzi persino. Alcune delleestrapolate dal discorso: Credete allo zio vecchio, quello non è un modo di esprimere la vostra libertà, è purtroppo un modo di diuna grandetà, perché non è in grado di fare nient’altro che far girare le chiappette. Immagina ...