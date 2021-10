Libia, 6 migranti uccisi da guardie in un centro a Tripoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sei migranti provenienti dall'Africa sub - sahariana sono stati uccisi oggi dalle guardie libiche in un centro di detenzione a Tripoli, ha detto il capo dell'ufficio dell'Organizzazione internazionale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Seiprovenienti dall'Africa sub - sahariana sono statioggi dallelibiche in undi detenzione a, ha detto il capo dell'ufficio dell'Organizzazione internazionale ...

