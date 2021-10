La Polonia difende la sovranità dalla Ue. E in Italia scoppia la polemica (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott – La Polonia si scontra con la Ue – la Costituzione polacca viene prima delle leggi europee – e in Italia scoppia la polemica tra europeisti e sovranisti. Le leggi della Polonia sono “superiori” rispetto a quelle dell’Ue. Alcune parti della legislazione dell’Unione europea non sono compatibili con la Costituzione della Polonia. Lo stabilisce la Corte suprema polacca, ponendo le basi per un possibile scontro con Bruxelles. “Il tentativo della Corte europea di giustizia di essere coinvolta nei meccanismi legislativi polacchi viola la norme che assegnano la priorità alla Costituzione e le norme che rispettano la sovranità nell’ambito del processo di integrazione europea”, si legge nel giudizio della Corte. Insomma, la sovranità polacca sancita ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott – Lasi scontra con la Ue – la Costituzione polacca viene prima delle leggi europee – e inlatra europeisti e sovranisti. Le leggi dellasono “superiori” rispetto a quelle dell’Ue. Alcune parti della legislazione dell’Unione europea non sono compatibili con la Costituzione della. Lo stabilisce la Corte suprema polacca, ponendo le basi per un possibile scontro con Bruxelles. “Il tentativo della Corte europea di giustizia di essere coinvolta nei meccanismi legislativi polacchi viola la norme che assegnano la priorità alla Costituzione e le norme che rispettano lanell’ambito del processo di integrazione europea”, si legge nel giudizio della Corte. Insomma, lapolacca sancita ...

