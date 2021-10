Juventus, arriva la protesta: “Meriterebbe di giocare di più” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ramsey: “Ho bisogno di riposo” Alla vigilia della partita contro la Repubblica Ceca, valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022, Aaron Ramsey ha parlato delle partite incombenti con la nazionale gallese: “Sono felice di essere di nuovo coinvolto. Non vedo l’ora che arrivino queste due partite e portare fuori i ragazzi, sarà un tocco speciale in più”. Poi il centrocampista ha parlato anche della metodologia di allenamento differente tra Galles e Juventus, aggiungendo anche qualche frase sulla sua situazione con i bianconeri: “La filosofia e i metodi di allenamento qui sono diversi rispetto a quelli del mio club. Ci sono molte persone che mi gestiscono da diversi anni, quindi sanno come tirare fuori il meglio da me e permettermi di giocare molte partite di fila, come ho dimostrato agli Europei quest’anno. Poiché le mie prestazioni ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ramsey: “Ho bisogno di riposo” Alla vigilia della partita contro la Repubblica Ceca, valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022, Aaron Ramsey ha parlato delle partite incombenti con la nazionale gallese: “Sono felice di essere di nuovo coinvolto. Non vedo l’ora che arrivino queste due partite e portare fuori i ragazzi, sarà un tocco speciale in più”. Poi il centrocampista ha parlato anche della metodologia di allenamento differente tra Galles e, aggiungendo anche qualche frase sulla sua situazione con i bianconeri: “La filosofia e i metodi di allenamento qui sono diversi rispetto a quelli del mio club. Ci sono molte persone che mi gestiscono da diversi anni, quindi sanno come tirare fuori il meglio da me e permettermi dimolte partite di fila, come ho dimostrato agli Europei quest’anno. Poiché le mie prestazioni ...

