Helbiz e Moovit ampliano partnership per mezzi elettrici in app mobilità urbana

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società attiva nel settore della microe quotata sul Nasdaq da agosto 2021, ha stretto unacon con, che fa parte del gruppo Intel, per estendere la presenza dei suoiall’interno dell’app didi. Gli utenti diavranno accesso alla gamma deiper la micromessi a disposizione dain oltre 35 città tra USA e Italia, a cui andranno ad aggiungersi nei prossimi mesi altri Paesi europei. In particolare,informerà i clienti della presenza dinelle loro vicinanze, calcolando sia il tempo ...

In particolare,informerà i clienti della presenza di mezzinelle loro vicinanze , calcolando sia il tempo necessario per raggiungerli a piedi, sia una stima di costi del viaggio, oltre ...