Guillermo Mariotto è gay? | “L’amore non ha confini”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021)è nato a Caracas, il 13 aprile 1966 (età 55 anni), la madre è venezuelana mentre il padre italiano, ma da moltissimi anni però vive a Roma.si è laureato alla California College of Arts and Craft di San Francisco dove si era trasferito per imparare e conoscere meglio l’arte e il design. Dopo la laurea,decide di viaggiare e di vedere il mondo e arriva a Milano. E proprio nella città milanese entra a far parte dello studio di Basile e inizia la sua collaborazione con le collezioni prêt-à-porter, dopodiché comincia a collaborare con noti marchi internazionali di moda come Dolce&Gabbana e Krizia. Nel 1988fa il suo incontro con Raniero Gattinoni che all’epoca era impegnato con il restyling della griffe fondata nel 1946. ...