GF Vip 6 | Manuel Bortuzzo mette le cose in chiaro con Lucrezia Selassié

All'interno della Casa di Cinecittà, anche quest'anno, si è formata una coppia: quella composta da Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. Il gieffino in più circostanze ha però cercato di mettere un freno alla romantica storia, in quanto non vuole bruciare le tappe troppo in fretta. Manuel nel corso di una chiacchierata in giardino con Aldo Montano ha rivelato di sentire la necessità di un confronto diretto con Lulù, per non essere frainteso, e per sottolineare ancora una volta di voler portare avanti la relazione con la principessa con estrema calma. GF Vip 6, Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié si confrontano prima di andare a letto Dopo la breve ma intesa chiacchierata con il suo amico Aldo, Manuel si ...

