(Di venerdì 8 ottobre 2021) La sconfitta brucia, il k.o. per 1 - 0 con l'Arabia Saudita e mette a rischio la qualificazione mondiale del Giappone (sarebbe la prima assenza dal 1994). Ma a far inre Maya, difensore ...

Advertising

sportli26181512 : Furia Yoshida contro i tifosi sauditi: “Gesti discriminatori per tutta la partita”: Furia Yoshida contro i tifosi s… - Gazzetta_it : Dopo Arabia-Giappone furia Yoshida contro i tifosi sauditi: “Gesti discriminatori per tutta la partita” #qatar2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Furia Yoshida

La Gazzetta dello Sport

La sconfitta brucia, il k.o. per 1 - 0 con l'Arabia Saudita e mette a rischio la qualificazione mondiale del Giappone (sarebbe la prima assenza dal 1994). Ma a far infuriare Maya, difensore della Sampdoria, sono stati i 'gesti offensivi' dei tifosi sauditi che a fine partita, mentre lui era impegnato nelle interviste, lo prendevano in giro dalle tribune. Le riprese ...Laazzurra non si ferma e travolge anche la Sampdoria , abbattuta da una doppietta di Osimhen ... quando Insigne lancia in profondità Osimhen , che scappa ama poi si fa ipnotizzare da ...Le pagelle di Yoshida: Osimhen gli fa perdere la bussola. Il Corriere dello Sport aggiunge che 'perde il senso dell'orientamento su Osimhen' mentre Tuttosport scrive che 'in difesa ne imbrocca poche'.Altra prestazione convincente degli azzurri, che dominano a Marassi. Di Fabian Ruiz e Zielinski le altre due reti della partita ...