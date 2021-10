Draghi: “Grazie ai vaccini la fine della pandemia è in vista” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il premier in video collegamento al Summit B20: la cooperazione tra governi e aziende può letteralmente salvare delle vite Leggi su lastampa (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il premier in video collegamento al Summit B20: la cooperazione tra governi e aziende può letteralmente salvare delle vite

Advertising

Agenzia_Ansa : Draghi: 'La pandemia è finalmente sotto controllo in molte parti del mondo grazie alla campagne di vaccinazione eff… - raffaellapaita : Senza #cultura non si vive. Grazie al Green Pass e alle scelte coraggiose del governo Draghi i cinema, i teatri e i… - HuffPostItalia : Draghi: 'Grazie ai vaccini si vede finalmente la fine del Covid' - PietroDiGianfi : I compagnucci sono dieci anni che governano senza essere eletti , grazie a Napolitano, Mattarella e Draghi. Apron… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Draghi, grazie a vaccini fine Covid finalmente in vista: (ANSA) - ROMA, 08 OTT - 'Ora abbiamo somm… -