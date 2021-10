Covid in Campania, oggi 318 positivi e tre morti: l'indice di contagio stabile al 2,09%, giù i ricoveri (Di venerdì 8 ottobre 2021) Diminuiscono i nuovi positivi e resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 318 positivi su 15.193... Leggi su ilmattino (Di venerdì 8 ottobre 2021) Diminuiscono i nuovie restala curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 318su 15.193...

