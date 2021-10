Calcio: Razzismo. Locatelli 'Basta, servono decisioni drastiche' (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il centrocampista della Nazionale: "Stufi di questa follia" FIRENZE - "Penso che quello del Razzismo nel Calcio sia un tema talmente delicato che va affrontato subito, bisogna fare qualcosa subito. Si ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il centrocampista della Nazionale: "Stufi di questa follia" FIRENZE - "Penso che quello delnelsia un tema talmente delicato che va affrontato subito, bisogna fare qualcosa subito. Si ...

Advertising

SkySport : Assemblea Lega Serie A: verso il divieto d'ingresso in tutti gli stadi per i razzisti #SkySport #SerieA #SkySerieA - sportface2016 : Fischi a #Donnarumma: un diritto del tifoso. L'editoriale di @Alenize82 - zazoomblog : Calcio: Razzismo. Locatelli Basta servono decisioni drastiche - #Calcio: #Razzismo. #Locatelli #Basta - zazoomblog : Mihajlovic: “Il calcio mi ha dato la forza di superare la malattia. Razzismo? A Firenze mi chiamavano zingaro” -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LOTTA AL RAZZISMO - Troise: 'La responsabilità oggettiva non funziona più, bisogna dotare i campi dei sistemi tecnologi… -