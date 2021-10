Barbie l’astronauta vola a gravità zero per ispirare le ragazze (Di venerdì 8 ottobre 2021) l’astronauta Samantha Cristoforetti spera che la bambola, che è stata filmata mentre galleggia a gravità zero come sarà sulla Stazione Spaziale Internazionale, possa ispirare le giovani ragazze. Barbie l’astronauta sta collaborando con l’Agenzia Spaziale Europea e la sua unica astronauta europea nel tentativo di ispirare le ragazze a perseguire una carriera nello spazio e nello Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021)Samantha Cristoforetti spera che la bambola, che è stata filmata mentre galleggia acome sarà sulla Stazione Spaziale Internazionale, possale giovanista collaborando con l’Agenzia Spaziale Europea e la sua unica astronauta europea nel tentativo dilea perseguire una carriera nello spazio e nello

