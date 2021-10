Ballando con le Stelle 2021 | impazza il gossip su due potenziali coppie che potrebbero essere nate nel programma | ecco chi sono

Leggi su isaechia

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Manca sempre meno alla prossima edizione dicon le, ilcondotto da Milly Carlucci su Rai Uno, che prenderà il via il 16 ottobre. Dopo l’ufficializzazione del cast e l’annuncio di tutti gli accoppiamenti,già molti icheno sullein gara. La prima accoppiata a far discutere è quella composta dal pilota Andrea Iannone e dalla sua insegnante Lucrezia Lando. E’ stato il settimanale Gente, a pubblicare in esclusiva, alcune foto che ritraggono Andrea e Lucrezia fuori dalla sala prove in atteggiamenti che il magazine ha titolato: “Il sentimento torna in pista“ Gli scatti in questione, mostrano i due mentre si salutano e si scambiano dei baci affettuosi, sintomo del fatto che tra di loro è nata una bella complicità, che a ...