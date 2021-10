Acapulco | su AppleTV+ in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 ottobre 2021), la serie comica bilingue di Apple con Eugenio Derbez, uscirà in tutto il mondo ina partire davenerdì 8 ottobre su Apple TV+., la serie comica bilingue di Apple con Eugenio Derbez, uscirà in tutto il mondo ina partire davenerdì 8 ottobre su Apple TV+.racconta la storia del ventenne Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), il cui sogno diventa realtà quando ottiene un lavoro come cabana boy nel resort più alla moda di. Ben presto si rende conto che il lavoro è molto più complicato di quanto avesse mai immaginato e che, per avere successo, deve imparare a gestire contemporaneamente una clientela esigente, un mentore volubile e una vita familiare complicata, senza perdere la strada cercando ...