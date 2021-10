Wta Indian Wells 2021 in tv | programma | date | orari e copertura streaming

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il, le, glie latv del Wta 1000 di, evento di scena dal 4 al 17 ottobre. Camila Giorgi è al via direttamente nel main draw americano. Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan sono invece le italiane presenti nelle qualificazioni. La fruizione televisiva del Wta disarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livedisponibile mediante il sito ufficiale dell’emittente e l’applicazione SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito alle performance delle italiane impegnate negli Usa. Di seguito ilcompleto del ...

Il programma con gli orari e l' ordine di gioco di giovedì 7 ottobre per quanto riguarda i tornei Masters 1000 e1000Wells 2021 . Sul cemento statunitense, si sta per concludere il primo turno del torneo femminile, mentre, archiviata la fase di qualificazione, prenderà il via il primo turno maschile. ...Martina Trevisan dovrà vedersela Marie Bouzkova , in occasione del primo turno del1000 diWells 2021 , torneo di scena in California, Stati Uniti d'America. L'atleta toscana ha superato brillantemente le qualificazioni e tenterà di scardinare il tennis offensivo della ...Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 7 ottobre per quanto riguarda i tornei Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021. Sul cemento statunitense, si sta per concludere il primo tur ...Buona la prima per Jasmine Paolini al "BNP Paribas Open", settimo WTA 1000 stagionale (combined con un Atp Masters 1000 maschile) dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta disputando sul ...