Torre Annunziata | scoperto impianto di sorveglianza abusivo | un arresto

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Controlli Alto Impatto per i Carabinieri, che ahanno smantellato undi video: l’operazione. L’operazione delle forze dell’ordine nel napoletano (via Carabinieri di Napoli)I carabinieri di Napoli sono intervenuti questa mattina a, per svolgere una delle operazioni riguardanti i ‘Controlli Alto Impatto‘. Le forze dell’ordine, quindi, hanno fatto dei posti di blocco al Rione popolare ‘Parco Trento‘, noto per la tragica morte di Matilde Sorrentino, la mamma che denunciò i casi di pedofilia all’interno di una scuola cittadina. Inoltre ad affiancare le Fiamme Argento nell’operazione ci hanno pensato i militari del Reggimento Campania, il nucleo cinofili, gli elicotteristi di Pontecagnano ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torre Annunziata

Un positivo in due giorni a, mentre comincia la campagna per la terza dose di vaccino ad operatori sanitari e anziani. Un nuovo caso di contagio da Covid - 19 nelle ultime 48 ore a fronte di 160 tamponi ...Un arresto, droga sequestrata e un impianto di videosorveglianza abusivo smantellato costituiscono il bilancio dei controlli ad alto impatto dei carabinieri a. I militari hanno effettuato posti di blocco rafforzati e perquisizioni nel rione di edilizia popolare Parco Trento, noto per la tragica morte di Matilde Sorrentino, la mamma che ...Patrizia Pellegrino ha ripercorso il dramma della scoperta della malattia di sua figlia. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato in merito ...I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato un servizio alto impatto in città. Posti di controllo rafforzati e diverse perquisizioni nel rione di edilizia popolare “Parco Trento ...