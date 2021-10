Tartufo bianco | quotazioni da record | schizza a 4 mila euro al chilo “Colpa dei cambiamenti climatici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Annata daper il. Le valutazioni del pregiato tubero sono alle stelle e all’inizio della raccolta ha già raggiunto i 4alper le pezzature superiori ai 50 grammi. Tuttadella lunga siccità che ha frenato le nascite del, come emerge dall’analisi della Coldiretti presentata in occasione dell’allerta della protezione civile in 8 regioni vocate per la raccolta, Marche, Calabria, Umbria, Molise, Abruzzo, Toscana e Lazio. Si tratta di, pari anche al doppio di quelle delle annate più favorevoli registrate alla borsa deldi Aqualagna, la prima ad indicare i valori della nuova stagione. A ...