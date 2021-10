Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti preso a pugni dai pusher di Foggia: «Non mi fermo» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti preso a pugni in provincia di Foggia: «Non mi fermo». Brutta avventura per l’inviato del tg satirico che è stato accerchiato e preso a pugni a San Bernardino di San Severo. Per lui truma facciale e trenta giorni di prognosi. Trenta giorni di prognosi per trauma facciale a causa dell’ennesima aggressione. Vittorio Brumotti nel primo pomeriggio di martedì 5 ottobre è stato accerchiato e preso a pugni a San Bernardino di San Severo (Foggia). L’inviato di Striscia la Notizia (credits foto uff. stampa) era lì con la sua troupe da alcuni giorni per documentare lo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 7 ottobre 2021)lain provincia di: «Non mi». Brutta avventura per l’inviato del tg satirico che è stato accerchiato ea San Bernardino di San Severo. Per lui truma facciale e trenta giorni di prognosi. Trenta giorni di prognosi per trauma facciale a causa dell’ennesima aggressione.nel primo pomeriggio di martedì 5 ottobre è stato accerchiato ea San Bernardino di San Severo (). L’inviato dila(credits foto uff. stampa) era lì con la sua troupe da alcuni giorni per documentare lo ...

Advertising

fanpage : Violenta aggressione a Vittorio #Brumotti. - 5rsMegafono : ? ?????????????????? ?????? ???????????????????? ? La Polizia ha arrestato le persone che hanno aggredito l'inviato di Striscia, qui le i… - GiancarloChimie : RT @Luckyma89652325: La priorità è il grenn cazz per lavorare Striscia la Notizia, per Vittorio Brumotti stavolta finisce in disgrazia: ma… - leone150872 : RT @Alexanderxxvii1: Striscia la Notizia, per Vittorio Brumotti stavolta finisce in disgrazia: massacrato di botte, la prognosi-choc https:… - Luckyma89652325 : La priorità è il grenn cazz per lavorare Striscia la Notizia, per Vittorio Brumotti stavolta finisce in disgrazia:… -