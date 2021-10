PS5 avrà presto dei TV Bravia XR ' Perfect for PlayStation 5' con funzionalità esclusive

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sony ha presentato oggi la campagna "Perfetto per5" per i suoi modelli di TVXR appositamente progettati per funzionare con la console, offrendo un'esperienza enfatizzata per immagini e suoni. Le nuoveprevedono l'AutoHDR Tone Mapping e l'Auto Genre Picture Mode, con frequenza a 120Hz e 4K per tutti i titoli supportati. Andando più in dettaglio, con AutoHDR Tone Mapping le impostazioni HDR verranno ottimizzate istantaneamente durante la configurazione iniziale di PS5.Questo migliorerà dettagli visivi e la precisione dei colori, cruciali anche nelle scene ad alto contrasto. Ad esempio, sarà possibile vedere maggiori dettagli in pista in Gran Turismo 7 in modo da avere tutto perfettamente sotto controllo. Leggi altro...