Parietti e Selvaggia si insultano in tv? Udienza lampo, come finisce in tribunale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Avevano litigato a Ballando con le stelle ed erano volati gli stracci: carte bollate ed avvocati. Poi tutto è finisco in tribunale, ma Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli sono state assolte al termine del processo a Milano in cui erano imputate per diffamazione l'una nei confronti dell'altra dopo essersi querelate a vicenda. Tutto è nato nel corso dell'edizione del 2017 del programma Ballando con le stelle. La decisione è arrivata stamane nel corso di un'Udienza lampo. All'epoca la giornalista e blogger, difesa nel processo dal legale Lorenzo Puglisi, era giudice del programma di prima serata del sabato sera, mentre il noto volto tv era ballerina-concorrente. Le infuocate polemiche tra le due nello studio tv avevano poi generato uno scontro via social e per questo, a causa di denunce ...

