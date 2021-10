Nuovo stadio, l'idea di Zhang e quell'incontro a giugno. Ecco il progetto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il quotidiano evidenzia: 'È servita la visita di Steven Zhang a Palazzo Marino, a giugno, con il tricolore sul petto e soprattutto con l'ok al finanziamento di 275 milioni del fondo americano Oaktree,... Leggi su interdipendenza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il quotidiano evidenzia: 'È servita la visita di Stevena Palazzo Marino, a, con il tricolore sul petto e soprattutto con l'ok al finanziamento di 275 milioni del fondo americano Oaktree,...

Advertising

ninoBertolino : RT @cmdotcom: Nuovo #SanSiro: 1,2 miliardi di euro con finanziamento in 30 anni. Corsa contro il tempo per il sì del Comune di #Milano, ma… - pescheriadaelio : RT @cmdotcom: Nuovo #SanSiro: 1,2 miliardi di euro con finanziamento in 30 anni. Corsa contro il tempo per il sì del Comune di #Milano, ma… - SoccerUnposted : RT @cmdotcom: Nuovo #SanSiro: 1,2 miliardi di euro con finanziamento in 30 anni. Corsa contro il tempo per il sì del Comune di #Milano, ma… - cmdotcom : Nuovo #SanSiro: 1,2 miliardi di euro con finanziamento in 30 anni. Corsa contro il tempo per il sì del Comune di… - Gianluc51789947 : @internazionaleL Pensa chi ne ha pagati 100 x fischiare un inno nazionale, inqualificabili. Eppure nel capoluogo lo… -