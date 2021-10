Non è vero che «70 membri del consiglio d’investimento di Pfizer» sono esponenti del partito comunista cinese (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 23 settembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un elenco di nomi e cognomi affiancati dalla scritta «Pfizer investment co», cioè la società con sede a Shanghai, controllata dall’azienda farmaceutica statunitense Pfizer, che offre servizi di consulenza in materia di investimenti. L’immagine è accompagnata da un testo in cui si afferma che l’elenco in questione dimostrerebbe che «70 membri del consiglio d’investimento di Pfizer sono membri del partito comunista cinese». Si tratta di una notizia falsa. Contattata dai colleghi di Associated Press, Pam Eisele – portavoce della casa farmaceutica statunitense Pfizer – ha smentito la notizia, affermando che ... Leggi su facta.news (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 23 settembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un elenco di nomi e cognomi affiancati dalla scritta «investment co», cioè la società con sede a Shanghai, controllata dall’azienda farmaceutica statunitense, che offre servizi di consulenza in materia di investimenti. L’immagine è accompagnata da un testo in cui si afferma che l’elenco in questione dimostrerebbe che «70deldidel». Si tratta di una notizia falsa. Contattata dai colleghi di Associated Press, Pam Eisele – portavoce della casa farmaceutica statunitense– ha smentito la notizia, affermando che ...

