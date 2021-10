Kate Middleton | in terapia per aiutare il fratello James

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Dei suoi problemi di depressione James Middleton, fratello minore di Kate, non ha mai fatto mistero, e ora si scopre che sia la duchessa che la sorella Pippa sono state in terapia insieme al piccolo di casa, per aiutarlo ad uscire dai suoi momenti più bui. In un’intervista al Telegraph, James ha rivelato quanto la sua famiglia gli sia stata di supporto, anche in modo pratico.

Advertising

vogue_italia : Il tailleur viola sarà un must-have questo autunno. Ecco come lo indossa Kate (in versione super chic ??)… - zazoomblog : Kate Middleton in terapia di coppia con la sorella Pippa - #Middleton #terapia #coppia #sorella… - VanityFairIt : La duchessa e il suocero si sono piaciuti fin dall'inizio. Ma va soprattutto a lei il merito di aver saputo costrui… - megumishibasaki : RT @vogue_italia: Un abito in stile Royal firmato Zara. Kate Middleton continua ad amare la moda low cost. Ecco le foto e i dettagli ?? http… - IOdonna : La duchessa fatto ricerche su quattro generazioni della sua famiglia. E ha scoperto minatori, carpentieri (ma anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

Cosa non si fa per un fratello o una sorella. Lo sa beneche, insieme a , ha scelto di andare in terapia per risolvere alcuni problemi familiari. A raccontarlo, proprio come si legge su Hello! , è il fratello della Duchessa di Cambridge, ...... a un incontro, a Utrecht, nei Paesi Bassi, ha puntato sul tailleur pantalone, un capo molto di moda ultimamente tra le royal (vedi, Letizia di Spagna e Meghan Markle a New York). Lo ...Cosa non si fa per un fratello o una sorella. Lo sa bene Kate Middleton che, insieme a Pippa, ha scelto di andare in terapia per risolvere alcuni problemi familiari. A raccontarlo, proprio come si leg ...C he Maxima d’Olanda, 50 anni, fosse una grande amante dei colori accesi non è certo una novità. Non si smentisce mai. A un incontro, a Utrecht, nei Paesi Bassi, ha puntato sul tailleur pantalone, un ...