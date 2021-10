Introvabili in Italia i libri dello scrittore africano premio Nobel Abdulrazak Gurnah (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un vero peccato per gli appassionati di libri con una importante presenza della storia. Abdulrazak Gurnah ha vinto il Nobel per la letteratura. Nato a Zanzibar e attivo a Londra, è stato insignito del ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un vero peccato per gli appassionati dicon una importante presenza della storia.ha vinto ilper la letteratura. Nato a Zanzibar e attivo a Londra, è stato insignito del ...

Introvabili in Italia i libri dello scrittore africano premio Nobel Abdulrazak Gurnah Un vero peccato per gli appassionati di libri con una importante presenza della storia. Abdulrazak Gurnah ha vinto il Nobel per la letteratura. Nato a Zanzibar e attivo a Londra, è stato insignito del ...

Introvabili in Italia i libri dello scrittore africano premio Nobel Abdulrazak Gurnah Globalist.it Introvabili in Italia i libri dello scrittore africano premio Nobel Abdulrazak Gurnah Il suo libro "Il disertore" edito nel 2006 da Garzanti non si trova più. Abdulrazak Gurnah è stato premiato per la "intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo" ...

