Internet Festival torna in presenza per indagare le forme di futuro (Di giovedì 7 ottobre 2021) Internet Festival è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 ottobre 2021)è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore ...

Advertising

MIX_exchange : MIX, partner di Internet Festival 2021, vi aspetta online dal 19 ottobre al 3 dicembre con ben 6 appuntamenti MIX'C… - StefanoCiuoffo : RT @Internetfest: 'Il mondo della ricerca è il cuore pulsante di questa regione, l'innovazione è il motore della capacità competitiva di qu… - nobiletti : RT @PisaTurismo: ??Dal 7 al 10 ottobre torna @Internetfest alla sua 11° edizione! ??La parola chiave di questa edizione è #Phigital, la fusi… - puntotweet : Internet Festival 2021, al via l’11esima edizione - GalliTorrini : @Internetfest, dall’etica di Big Tech alla raccolta fondi per start up. #Smartcity, industria tecnologica, sostenib… -