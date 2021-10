Highlights Ciclismo | Gran Piemonte 2021 | Walls batte Nizzolo in volata VIDEO

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Glidella centocinquesima edizione del, in cui il britannico Matthewha battuto inl’azzurro Giacomo. Niente da fare per l’ex campione europeo che, proprio sul più bello, deve arrendersi al campione olimpico disu pista. Rivivi le emozioni dell’arrivo: ecco ildellafinale della corsa. SportFace.

VIDEO - Gli highlights della centocinquesima edizione del Gran Piemonte 2021, in cui il britannico Matthew Walls ha battuto in volata l'azzurro Giacomo Nizzolo ...Gli highlights della gara a cronometro Mixed Relay , valevole per i Mondiali Fiandre 2021 di ciclismo su strada, in cui l'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo piazzandosi al terzo posto alle sp ...