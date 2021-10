Giuffredi (ag. Di Lorenzo): "Quando gioca come ieri sera per qualcuno è una catastrofe" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Queste le sue parole: "Quando Di Lorenzo fa una partita da sei in pagella, per l’opinione pubblica è una catastrofe perché ci si è abituati ad uno standard elevato. Di Lorenzo Napoli Italia Molti giornalisti dovrebbero andare a Coverciano in modo che, Quando fanno le pagelle, abbiano una competenza tale da poter giudicare. Di Lorenzo ieri era sempre in inferiorità, ma non è il caso di fasciarsi la testa per questi giudizi". Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mario, agente del terzino del Napoli Giovanni Di, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Queste le sue parole: "Difa una partita da sei in pagella, per l’opinione pubblica è unaperché ci si è abituati ad uno standard elevato. DiNapoli Italia Molti giornalisti dovrebbero andare a Coverciano in modo che,fanno le pagelle, abbiano una competenza tale da poter giudicare. Diera sempre in inferiorità, ma non è il caso di fasciarsi la testa per questi giudizi".

