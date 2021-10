GF Vip 6: il chiarimento tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lucrezia Selassié chiede maggiori attenzioni da parte di Manuel Bortuzzo La principessa, in questi giorni, ha cercato di attirare a sé le attenzioni del nuotatore, che sembra essersi un po’ distaccato. I due coinquilini, si sono confrontati, nel tentativo di trovare un punto d’incontro. Lucrezia e Manuel sembrano non aver ancora trovato un modo per riuscire a conciliare le loro esigenze molto diverse. GF Vip 6, Manuel Bortuzzo vuole i suoi spazi Se da un parte Manuel Bortuzzo ha bisogno dei suoi spazi e di maggiore indipendenza, la principessa invece, vorrebbe passare con lui molto più tempo e ricevere maggiori attenzioni. Dopo lo sfogo che ha avuto con le altre coinquiline in stanza blu, Lucrezia ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 7 ottobre 2021)chiede maggiori attenzioni da parte diLa principessa, in questi giorni, ha cercato di attirare a sé le attenzioni del nuotatore, che sembra essersi un po’ distaccato. I due coinquilini, si sono confrontati, nel tentativo di trovare un punto d’incontro.sembrano non aver ancora trovato un modo per riuscire a conciliare le loro esigenze molto diverse. GF Vip 6,vuole i suoi spazi Se da un parteha bisogno dei suoi spazi e di maggiore indipendenza, la principessa invece, vorrebbe passare con lui molto più tempo e ricevere maggiori attenzioni. Dopo lo sfogo che ha avuto con le altre coinquiline in stanza blu,...

Advertising

zazoomblog : Gf Vip 6 arriva il chiarimento «imbecilli e cerebrolesi» non era per i concorrenti: cos’è successo davvero? -… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, tutta la verità sulle principesse Selassié: il chiarimento in diretta - missanastasiaax : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Clarissa Selassiè contro Davide Silvestri: “Stratega, lo travolgo come un treno”. Poi arriva il chiarimento https:… - IsaeChia : #GfVip 6, Clarissa Selassiè contro Davide Silvestri: “Stratega, lo travolgo come un treno”. Poi arriva il chiarimen… - infoitcultura : Il chiarimento tra Miriana e Soleil - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -