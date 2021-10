Cina e tech. La Cia apre due nuovi centri di missione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nasce il China Mission Center all’interno della Central Intelligence Agency. L’ha comunicato oggi il direttore della stessa Cia, William J. Burns, annunciando una serie di modifiche “alla struttura organizzativa e all’approccio” dell’agenzia d’intelligence americana affinché sia pronta ad affrontare “le sfide attuali e future della sicurezza nazionale”. LA SVOLTA “Questi cambiamenti sono il risultato delle revisioni strategiche che il direttore Burns ha lanciato la scorsa primavera e che si sono concentrate su aree come la Cina, la tecnologia, le persone e le partnership”, si legge nella dichiarazione diffusa da Burns. A supervisionare l’attuazione di queste modifiche toccherà al vicedirettore David S. Cohen, già assistant secretary al Tesoro con deleghe a terrorismo e intelligence finanziaria durante le amministrazioni di Barack Obama, oltre che acting direttore ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nasce il China Mission Center all’interno della Central Intelligence Agency. L’ha comunicato oggi il direttore della stessa Cia, William J. Burns, annunciando una serie di modifiche “alla struttura organizzativa e all’approccio” dell’agenzia d’intelligence americana affinché sia pronta ad affrontare “le sfide attuali e future della sicurezza nazionale”. LA SVOLTA “Questi cambiamenti sono il risultato delle revisioni strategiche che il direttore Burns ha lanciato la scorsa primavera e che si sono concentrate su aree come la, la tecnologia, le persone e le partnership”, si legge nella dichiarazione diffusa da Burns. A supervisionare l’attuazione di queste modifiche toccherà al vicedirettore David S. Cohen, già assistant secretary al Tesoro con deleghe a terrorismo e intelligence finanziaria durante le amministrazioni di Barack Obama, oltre che acting direttore ...

