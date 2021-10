Belgio-Francia, programma e telecronisti Mediaset semifinale Nations League 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Belgio-Francia, semifinale delle Final Four di Nations League 2021. All’Allianz Stadium di Torino si designa l’altra finalista che sfiderà la Spagna nell’atto conclusivo. Chi perderà nello scontro tra due selezioni di altissimo livello, se la vedrà contro l’Italia nella finalina per il terzo e quarto posto. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di giovedì 7 ottobre. Belgio-Francia sarà visibile su Canale 20 di Mediaset con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ile isudidelle Final Four di. All’Allianz Stadium di Torino si designa l’altra finalista che sfiderà la Spagna nell’atto conclusivo. Chi perderà nello scontro tra due selezioni di altissimo livello, se la vedrà contro l’Italia nella finalina per il terzo e quarto posto. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di giovedì 7 ottobre.sarà visibile su Canale 20 dicon la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace.

Advertising

juventusfc : ?????????? ????????????, ????????????! ?? Questa sera la Francia ???? di Rabiot affronterà il Belgio ???? nella seconda semifinale di… - DiMarzio : #Pogba torna a Torino per la gara di #NationsLeague tra la sua #Francia e il #Belgio - Gazzetta_it : Tielemans, Witsel e Tchouameni: la Juve li osserva a casa sua #FranciaBelgio #calciomercato - ClaraPorta4 : RT @ElisainTurin: ++HELP ME ++ sta sera sarò allo Stadium per Belgio-Francia, mi serve un hasthag ufficiale (come sempre) per commentare la… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 7 OTTOBRE 2021: UN GIOVEDÌ TRA FINO ALL'ULTIMO BATTITO, STAR IN THE STAR, BELGIO-FRANCIA E PIAZZA PULITA https://t… -