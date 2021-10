Anticipazioni Amici 21 del 7/10/21: gli esiti delle sfide di LDA, Mattia Zenzola, Christian Stefanelli e Luigi Strangis. Due maglie sospese (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si è registrata questo pomeriggio la quarta puntata di Amici 21 che andrà in onda eccezionalmente lunedì 11 ottobre. A seguire tutte le Anticipazioni direttamente dal sito quellochetuttivoglionosapere.it: Ospite Gaia che canta il suo nuovo inedito. Si parte con la sfida tra Mattia e Claudia: vince Mattia, ma Maria fa i complimenti a Claudia. Entrambi ballano due pezzi. Sfida di Christian: lui e lo sfidante ballano un pezzo dimostrano da Sebastian e vince Christian. Inder canta Ho la gola secca e la Pettinelli gli conferma la maglia. Viene mandato un suo video in cui non rispetta le regole e allora la Pettinelli cambia idea e decide di sospendergli la maglia. Canta Flaza e si esibisce in Ti scatterò una foto. Lorella le conferma la maglia, ma anche nel suo caso viene mandato un video in ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si è registrata questo pomeriggio la quarta puntata di21 che andrà in onda eccezionalmente lunedì 11 ottobre. A seguire tutte ledirettamente dal sito quellochetuttivoglionosapere.it: Ospite Gaia che canta il suo nuovo inedito. Si parte con la sfida trae Claudia: vince, ma Maria fa i complimenti a Claudia. Entrambi ballano due pezzi. Sfida di: lui e lo sfidante ballano un pezzo dimostrano da Sebastian e vince. Inder canta Ho la gola secca e la Pettinelli gli conferma la maglia. Viene mandato un suo video in cui non rispetta le regole e allora la Pettinelli cambia idea e decide di sospendergli la maglia. Canta Flaza e si esibisce in Ti scatterò una foto. Lorella le conferma la maglia, ma anche nel suo caso viene mandato un video in ...

