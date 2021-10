Alba Parietti dopo denunciata per diffamazione da Selvaggia Lucarelli è stata assolta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Alba Parietti nel 2017 è stata querelata per diffamazione da Selvaggia Lucarelli che si era risentita di alcune frasi pronunciate dalla showgirl durante le loro liti avvenute a Ballando con le Stelle. “In 35 anni di carriera non mi era mai accaduto di prendermi offese personali per 10 puntate e poi avere dalla persona in Leggi su people24.myblog (Di giovedì 7 ottobre 2021)nel 2017 èquerelata perdache si era risentita di alcune frasi pronunciate dalla showgirl durante le loro liti avvenute a Ballando con le Stelle. “In 35 anni di carriera non mi era mai accaduto di prendermi offese personali per 10 puntate e poi avere dalla persona in

Advertising

bubinoblog : BALLANDO, LUCARELLI-PARIETTI ASSOLTE. ALBA: AI FUTURI CONCORRENTI CONSIGLIO UNA CLAUSOLA... - infoitcultura : Querele reciproche tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti: ma il giudice le assolve entrambe - infoitcultura : Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli, assolte dall’accusa di diffamazione - infoitcultura : Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli, gli insulti a Ballando con le stelle: udienza lampo, come finisce in Trib… - infoitcultura : Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli in tribunale arrivata la sentenza del giudice ecco com finita -