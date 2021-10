Ultime Notizie Roma del 06-10-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non accenna a diminuire la tensione nella maggioranza all’indomani del Consiglio dei Ministri disertato dei ministri leghisti il tuo figlio della lega al governo non è in discussione quando si tratta di tagliare le tasse ha detto Matteo Salvini Conte che Parlamento tolga qualsiasi ipotesi di riforma del catasto di patrimoniale sulla casa della delega fiscale la replica di Mario Draghi la riforma del catasto non è una patrimoniale portiamo non c’è tempo da perdere il cronoprogramma del governo per raggiungere tutti gli obiettivi fissati nel PNR molto Serrato ed è per questo che nel momento in cui la lega annunciata Mario Draghi la loro richiesta di ulteriore tempo per analizzare la riforma del fisco portato CDM il premier ha sostanzialmente detto No quello della ...