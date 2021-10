Torino: la Procura archivia accuse per epidemia e omicidio colposo nei confronti delle Rsa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I procedimenti riguardano alcune Residenze sanitarie assistenziali del capoluogo piemontese e del circondario Leggi su rainews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I procedimenti riguardano alcune Residenze sanitarie assistenziali del capoluogo piemontese e del circondario

