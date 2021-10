Svezia, sospeso Moderna per gli under 30. Danimarca lo vieta agli under 18 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ott – La Svezia sospende utilizzo Moderna per nati dopo il 1991, mentre la Danimarca fa lo stesso, ma per gli per under 18. Svezia e Danimarca, sospeso Moderna a under 30 e 18 La sospensione di Moderna agli under 30 in Svezia riguarda le segnalazioni di possibili effetti collaterali rari, come la miocardite. Lo spiega l’agenzia sanitaria svedese. Il rischio, sebbene venga definito “molto piccolo”, riguarderebbe in particolare la somministrazione della seconda dose. In Svezia le persone di età compresa tra 12 e 15 anni riceveranno solo il vaccino Pfizer d’ora in poi. Anche in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ott – Lasospende utilizzoper nati dopo il 1991, mentre lafa lo stesso, ma per gli per18.30 e 18 La sospensione di30 inriguarda le segnalazioni di possibili effetti collaterali rari, come la miocardite. Lo spiega l’agenzia sanitaria svedese. Il rischio, sebbene venga definito “molto piccolo”, riguarderebbe in particolare la somministrazione della seconda dose. Inle persone di età compresa tra 12 e 15 anni riceveranno solo il vaccino Pfizer d’ora in poi. Anche in ...

