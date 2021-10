Spezia: due mesi di stop per centrocampista Bourabia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Brutta tegola per lo Spezia che dovrà rinunciare per almeno due mesi al centrocampista marocchino con cittadinanza francese Mehdi Bourabia : gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Brutta tegola per loche dovrà rinunciare per almeno duealmarocchino con cittadinanza francese Mehdi: gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Spezia: due mesi di stop per centrocampista Bourabia Per lui una lesione al polpaccio della gamba destra - glooit : Spezia: due mesi di stop per centrocampista Bourabia leggi su Gloo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Due mesi di stop per Bourabia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Due mesi di stop per Bourabia - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Due mesi di stop per Bourabia -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia due Spezia: due mesi di stop per centrocampista Bourabia Brutta tegola per lo Spezia che dovrà rinunciare per almeno due mesi al centrocampista marocchino con cittadinanza francese Mehdi Bourabia : gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione distrattiva al ...

Napoli, Milan e Inter mantengono il passo, Juve comincia la rimonta Pagelle settima giornata serie A, Le bocciate: Spezia voto 4 : Come i goal subiti dai ragazzi di ... chiudendola con due calci piazzati. Protagonista, nel bene o nel male, è Quarta, autore del goal ...

Spezia: due mesi di stop per centrocampista Bourabia - Calcio Agenzia ANSA Spezia: due mesi di stop per centrocampista Bourabia Brutta tegola per lo Spezia che dovrà rinunciare per almeno due mesi al centrocampista marocchino con cittadinanza francese Mehdi Bourabia : gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una le ...

Esonero in Serie A, decisione presa: al prossimo ko sarà addio In Serie A potrebbe esserci presto un esonero in vista: scopriamo di chi si tratta e i dettagli della vicenda.

Brutta tegola per loche dovrà rinunciare per almenomesi al centrocampista marocchino con cittadinanza francese Mehdi Bourabia : gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione distrattiva al ...Pagelle settima giornata serie A, Le bocciate:voto 4 : Come i goal subiti dai ragazzi di ... chiudendola concalci piazzati. Protagonista, nel bene o nel male, è Quarta, autore del goal ...Brutta tegola per lo Spezia che dovrà rinunciare per almeno due mesi al centrocampista marocchino con cittadinanza francese Mehdi Bourabia : gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una le ...In Serie A potrebbe esserci presto un esonero in vista: scopriamo di chi si tratta e i dettagli della vicenda.